Оккупационные власти Крыма передали России в «собственность» два морских порта

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что передал России в «федеральную собственность» Керченский и Феодосийский морские порты.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции 28 декабря, цитирует «Крым.Реалии».

«Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и так далее», — сказал Аксенов и добавил, что грузопоток через эти порты должен быть увеличен.

Напомним, что по резолюции ООН от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины Международная морская организация (специализированное учреждение ООН) должна признавать принадлежность Крыма Украине.