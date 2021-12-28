За рік винищувачі НАТО 290 разів злітали на перехоплення російських літаків

У 2021 році винищувачі НАТО 370 разів піднімалися в небо за тривогою, з них — 290 вильотів виконали для ідентифікації та спостереження за російськими літаками. Лише в поодиноких випадках йшлося про військову авіацію інших держав або про не відразу ідентифіковані пасажирські або транспортні борти.

Про це заявив представник Альянсу, передає Deutsche Welle.

Більшість перехоплень було здійснено у небі над країнами Балтії. Зазвичай такі місії проходили без інцидентів, і винищувачі НАТО просто супроводжували російські літаки з цього району. Лише деякі з них вторглися в повітряний простір країн-членів Альянсу.

Повітряне спостереження у країнах Балтії посилили у 2014 році на прохання Литви, Латвії та Естонії. Це сталося після початку збройного конфлікту на сході України.

Загалом понад 60 натівських винищувачів, зокрема й шість бойових літаків Бундесверу Eurofighter, готові до виконання місії з контролю повітряного простору.

У 2021 році кількість бойових вильотів винищувачів НАТО, повʼязаних з російською авіацією, трохи знизилася — роком раніше їх було близько 350.