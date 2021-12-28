Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився після інциденту з декольте його помічниці

Народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Грішина повідомила, що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився за власним бажання після інциденту з декольте його помічниці на зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим.

Зазначимо, 25 грудня на зустріч із мером Гарбарук прийшов у компанії 27-річної юристки Христини Тишкун. Суспільство обурилось через те, що жінка одягла плаття з глибоким декольте та розрізом до стегна. За словами замміністра, вона його помічниця.

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