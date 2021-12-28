Замминистра образования Игорь Гарбарук уволился после инцидента с декольте его помощницы

Народный депутат от «Слуги народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина сообщила, что заместитель министра образования Игорь Гарбарук уволился по собственному желанию после инцидента с декольте его помощницы на встрече с мэром Львова Андреем Садовым.

Отметим, 25 декабря на встречу с мэром Гарбарук пришел в компании 27-летнего юриста Кристины Тишкун. Общество возмутилось из-за того, что женщина надела платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. По словам замминистра, она его помощница.

В социальных сетях украинцы выражали свое недовольство, мол такой наряд не соответствует деловому этикету. Сама же девушка не видит в своем наряде ничего развратного.

«А в городской совет нужно выбирать наряд? Я думала, каждый одевается, как ему нравится, удобно, комфортно», — отметила девушка в комментарии под фотографией.

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