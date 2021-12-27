Росія завезла в окупований Крим 600 тисяч своїх громадян

Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу у регіоні.

Про це в ефірі «Крим.Реалії» повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

«Наразі там йде повне переозброєння і постійно проходять навчання. Щобільше, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян РФ, щоб заселити територію Криму», — сказав Данілов.