Россия завезла в оккупированный Крым 600 тысяч своих граждан

Россия завезла 600 тысяч своих граждан на территорию временно оккупированного Крыма, чем создает на полуострове плацдарм для влияния в регионе.

Об этом в эфире «Крым.Реалии» сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«В настоящее время там идет полное перевооружение и постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан РФ, чтобы заселить территорию Крыма», – сказал Данилов.