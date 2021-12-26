У Китаї створили ШІ-прокурора. Машина здатна висувати звинувачення людям із точністю понад 97%

Китайські дослідники заявили, що першими у світі створили машинного прокурора, який за допомогою штучного інтелекту здатний висувати звинувачення людині з точністю більше 97% на основі опису її справи. Інтегрований він у стандартний компʼютер.

Про це пишуть The Telegraph і South China Morning Post.

Технологію створили у лабораторії Китайської академії наук. Передбачається, що ШІ-прокурор допоможе знизити щоденне навантаження на прокурорів, дозволивши їм зосередитися на складніших завданнях.

Передбачається, що ШІ-прокурор допоможе знизити щоденне навантаження на прокурорів, дозволивши їм зосередитися на складніших завданнях. ШІ вже протестували у Народній прокуратурі Шанхаю району Пудун, яка вважається найзавантаженішою.