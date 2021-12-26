В Китае создали ИИ-прокурора. Машина способна выдвигать обвинения людям с точностью более 97%

Китайские исследователи заявили, что первыми в мире создали машинного прокурора, который с помощью искусственного интеллекта способен предъявить обвинение человеку с точностью более 97% на основе описания его дела. Интегрирован он в обычный компьютер.

Об этом пишут The Telegraph и South China Morning Post.

Технологию создали в лаборатории Китайской академии наук. Предполагается, что «ИИ-прокурор» поможет снизить ежедневную нагрузку на прокуроров, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах.

Предполагается, что «ИИ-прокурор» поможет снизить ежедневную нагрузку на прокуроров, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах. ИИ уже протестировали в Народной прокуратуре Шанхая района Пудун, которая считается самой загруженной.