В Китае создали ИИ-прокурора. Машина способна выдвигать обвинения людям с точностью более 97%

Китайские исследователи заявили, что первыми в мире создали машинного прокурора, который с помощью искусственного интеллекта способен предъявить обвинение человеку с точностью более 97% на основе описания его дела. Интегрирован он в обычный компьютер.
Об этом пишут The Telegraph и South China Morning Post.
Технологию создали в лаборатории Китайской академии наук. Предполагается, что «ИИ-прокурор» поможет снизить ежедневную нагрузку на прокуроров, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах.
Предполагается, что «ИИ-прокурор» поможет снизить ежедневную нагрузку на прокуроров, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах. ИИ уже протестировали в Народной прокуратуре Шанхая района Пудун, которая считается самой загруженной.
Газета SCMP отмечает, что китайские прокуроры начали использовать технологии ИИ еще в 2016 году. Речь о инструменте System 206, который способен оценивать силу доказательств, условия для ареста и степень общественной опасности подозреваемого. Система однако несовершенна и не участвует в процессе принятия решений о предъявлении обвинений.
Этот же ИИ детально анализирует все данные и отбрасывает ненужные материалы дела и «бесполезную информацию», преобразовывая все важные данные в математический формат, понятный компьютеру. Для каждого подозреваемого он выдвигает обвинение на основе тысячи «черт», полученных из текста описания дела, созданного человеком. Затем доказательства оценивает System 206.
ИИ обучен на более чем 17 тысячах реальных дел и может точно выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям Шанхая, среди которых мошенничество с кредитными картами, азартные игры, умышленное нанесение телесных повреждений, воровство и так далее. Создатели заявили, что ИИ постоянно совершенствуется, расширяя свой функционал.