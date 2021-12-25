ПАР вимагає скасувати аукціон, де продають ключ від тюремної камери Нельсона Мандели

Міністр кабінету міністрів Південно-Африканської Республіки закликав скасувати аукціон у США, на якому продають ключі від тюремної камери на острові Роббен, де Нельсон Мандела, перший темношкірий президент країни, 27 років перебував за свою опозицію апартеїду.

Про це повідомляє Politico.

Більшість предметів для аукціону надали члени сімʼї Мандели для збору коштів на музей і садок навколо його могили, ключ же надав колишній тюремник Мандели Крісто Бранд, який став його другом.

«Незбагненно для аукціонного дому Guernsey, який ясно усвідомлює хворобливу історію нашої країни та символіку ключа, — розглянути можливість продати ключ без будь-яких консультацій з урядом ПАР. Цей ключ належить народу Південної Африки», — заявив міністра спорту, мистецтва та культури Натхі Мтхетва і наголосив, що разом із урядом вживе заходів, щоб зупинити аукціон.

У відповідь аукціонний будинок Guernsey повідомив, що виручка від продажу спрямована на збір коштів на будівництво меморіального музею та саду навколо місця поховання Мандели.

«Ключ символізує найгірше і найкраще в людстві. Ключ замкнув Манделу за його протидію расовому гнобленню, і це було жахливо. Ключ також звільнив його, і він пройшов шлях від бранця до президента Південної Африки і став джерелом натхнення мільйонів людей у ​​всьому світі. Здається доречним, що продаж ключа тепер може допомогти зібрати кошти на створення меморіалу навколо місця поховання пана Мандели», — заявив президент аукціонного дому Арлан Еттінгер.

Нельсон Мандела був першим президентом Південно-Африканської республіки, якого обрали на повністю демократичних, не сфальсифікованих виборах. До свого президентства був видатним борцем з апартеїдом і лідером Африканського Національного Конгресу (АНК). Його увʼязнили на 27 років за участь у підпільній збройній боротьбі. Збройний опір був останнім дієвим на той час засобом — пізніше Мандела був стійким прибічником мирного шляху. Протягом цього 27-річного ув'язнення Мандела став найвідомішою фігурою у боротьбі з південноафриканським апартеїдом.