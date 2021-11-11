Помер Фредерік де Клерк — останній білий президент ПАР. Він звільнив із вʼязниці Нельсона Манделу

11 листопада 2021 року помер Фредерік де Клерк — колишній президент Південно-Африканської Республіки й остання біла людина, яка очолювала країну. Він також був ключовою фігурою у переході країни до демократії.

Про це повідомляє BBC.

Де Клер помер у віці 85-років у своєму будинку в Кейптауні після боротьби з раком мезотеліоми (вражає слизову оболонку легень). Про онкологію у де Клерка стало відомо в червні. У нього залишилися дружина Еліта, донька, два сини й онуки.

Де Клерк очолював державу з вересня 1989 року до травня 1994 року. У 1990 році він легалізував партії, що виступали проти апартеїду, після чого з вʼязниці звільнили найвідомішого дисидента країни та борця з дискримінацією темношкірого населення Нельсона Манделу, який провів за ґратами 27 років.