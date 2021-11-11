Умер Фредерик де Клерк — последний белый президент ЮАР. Он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу

11 ноября 2021 года умер Фредерик де Клерк — бывший президент Южно-Африканской республики и последний белый человек, который возглавлял страну. Он также являлся ключевой фигурой в переходе страны к демократии.

Об этом сообщает BBC.

Он умер в возрасте 85-лет в своем доме в Кейптауне после борьбы с раком мезотелиомы (поражает слизистую легких). Об онкологии у Де Клерка стало известно в июне. У него остались жена Элита, дочь, два сына и внуки.

Де Клерк был главой государства с сентября 1989 года по май 1994 года. В 1990 году он легализовал партии, которые выступали против апартеида , после чего из тюрьмы освободили самого известного диссидента в стране и борца с дискриминацией темнокожего населения Нельсона Манделу, который там пробыл 27 лет.