У Франції закрили зоопарк, де з вольєра втекла зграя вовків

У Франції у місті Монредон-Лабессонн місцева влада тимчасово закрила зоопарк Trois Vallées після того, як з вольєра втекла зграя з девʼяти вовків. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався минулими вихідними, коли у зоопарку були відвідувачі. Тварини зламали ґрати та перелізли через паркан, але за межі зоопарку так і не вийшли. Чотирьох вовків застрелили через їхню «небезпечну поведінку», інших пʼятьох повернули у вольєр.