Во Франции закрыли зоопарк, где из вольера сбежала стая волков

Во Франции в городе Монредон-Лабессон местные власти временно закрыли зоопарк Trois Vallées после того, как из вольера сбежала стая из девяти волков. Об этом сообщает BBC. Инцидент произошел в прошлые выходные, когда в зоопарке были посетители. Животные сломали решетки и перелезли через забор, но за пределы зоопарка так и не вышли. Четырех волков застрелили из-за их «опасного поведения», остальных пятерых вернули в вольер.

Представитель местной власти отметил, что в то время в зоопарке было немного людей и они не подвергались непосредственной опасности, однако зоопарк необходимо закрыть, пока не устранят проблемы с безопасностью — по меньшей мере до середины января. Владелец парка Совер Феррара сказал, что волки только недавно прибыли в зоопарк, и отметил, что людей немедленно эвакуировали после того, как животные сбежали из вольера.

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