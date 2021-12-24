Зміни по 12 годин та відео, що калічать психіку. Один із модераторів TikTok подав до суду на соцмережу

Один із модераторів соціальної мережі TikTok подав до суду на компанію через важкі умови праці.

Про це пише Bloomberg.

Позов надійшов до федерального суду Лос-Анджелеса проти TikTok та її власника – компанію ByteDance. Співробітниця Кенді Фрейзер стверджує, що компанія вимагає від модераторів працювати по 12 годин на добу (замість чотирьох годин) і переглядати сотні відео за одну зміну.

Крім того, за словами Фрейзер, серед контенту, який переглядають працівники, є ролики з «канібалізмом, самогубствами, дитячою порнографією та стріляниною у навчальних закладах».

Дівчина заявила, що через таку роботу у неї розвинувся посттравматичний стресовий розлад. За її словами, подібного негативного впливу зазнають щонайменше 10 тисяч співробітників TikTok.

Позивач вимагає компенсації моральних збитків, а також створення фонду психологічної допомоги постраждалим співробітникам.