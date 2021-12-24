Смены по 12 часов и калечащие психику видео. Один из модераторов TikTok подал в суд на соцсеть

Один из модераторов социально сети TikTok подал в суд на компанию из-за тяжелых условий труда.

Об этом пишет Bloomberg.

Иск подали в федеральный суд Лос-Анджелеса на TikTok и его владельца — компанию ByteDance. Сотрудница Кэнди Фрейзер утверждает, что компания требует от модераторов работать по 12 часов в сутки (вместо рекомендуемых четырех часов) и просматривать сотни видео за одну смену.

Кроме того, по словам Фрейзер, среди контента, который просматривают работники, есть ролики с «каннибализмом, самоубийствами, детской порнографией и стрельбой в учебных заведениях».

Девушка заявила, что из-за такой работы у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, подобному негативному воздействию подвергаются не менее 10 тысяч сотрудников TikTok.

Истица требует компенсации морального ущерба, а также создания фонда психологической помощи пострадавшим сотрудникам.