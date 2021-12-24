Смены по 12 часов и калечащие психику видео. Один из модераторов TikTok подал в суд на соцсеть

Один из модераторов социально сети TikTok подал в суд на компанию из-за тяжелых условий труда.
Об этом пишет Bloomberg.
Иск подали в федеральный суд Лос-Анджелеса на TikTok и его владельца — компанию ByteDance. Сотрудница Кэнди Фрейзер утверждает, что компания требует от модераторов работать по 12 часов в сутки (вместо рекомендуемых четырех часов) и просматривать сотни видео за одну смену.
Кроме того, по словам Фрейзер, среди контента, который просматривают работники, есть ролики с «каннибализмом, самоубийствами, детской порнографией и стрельбой в учебных заведениях».
Девушка заявила, что из-за такой работы у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, подобному негативному воздействию подвергаются не менее 10 тысяч сотрудников TikTok.
Истица требует компенсации морального ущерба, а также создания фонда психологической помощи пострадавшим сотрудникам.
- Бывшая модератор YouTube подала в суд на сервис и заявила, что компания не обеспечивает меры безопасности для сотрудников. Она пожаловалась на депрессию, панические атаки и признаки посттравматического стрессового расстройства в результате большого количества просмотров жестоких видео.