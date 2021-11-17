TikTok будет предупреждать пользователей об опасных для здоровья челленджах

Социальная сеть TikTok будет принимать дополнительные меры для борьбы с опасными для здоровья пользователей онлайн-испытаниями — челленджами.

Об этом сообщает BBC.

Беспокойство о безопасности возникло на фоне сообщений о полученных травмах среди пользователей после участия в некоторых таких испытаниях.

В частности, недавно британская ожоговая ассоциация сообщила о росте количества детей, которым нужна трансплантация кожи из-за ожогов, которые они получили во время TikTok-флешмоба (#honeycomb). В домашних условиях дети готовили печенье дальгона по мотивам сериала «Игра в кальмара» и часто наносили себе травмы.

Также в прошлом году стало популярным испытание Skull Breaker («Разрушитель черепов»), по правилам которого два человека подставляют подножку третьему во время прыжка. Такие падения часто заканчиваются ушибами затылка об пол и соответствующими травмами.

Среди других челленджей есть Milk-crate challenge, в котором отчаянным предлагается взобраться на пирамиды ящиков из-под молока. Подобные попытки часто заканчиваются в отделении травматологии.

Эксперты отмечают, что не все челенджи опасны, впрочем, нужно больше работать над предотвращением травм у пользователей, которые в основном являются несовершеннолетними детьми.

Для проверки эффективности своей работы по выявлению вредоносных онлайн-вызовов, TikTok провела опрос среди учителей, родителей и пяти тысяч подростков в возрасте от 13 до 19 лет в Великобритании, США, Германии, Австралии, Италии, Бразилии, Мексике, Индонезии, Вьетнаме.

Изучив результаты опросов, в TikTok заявили, что расширят технологию, которая «предупреждает команды по безопасности о внезапном увеличении количества вредоносного контента, связанного с хэштегами».