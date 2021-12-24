Головою Харківської ОДА призначили Олега Синєгубова — колишнього голову Полтавської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський указом № 676/2021 призначив Олега Синєгубова новим головою Харківської обласної держадміністрації.

Указом № 675/2021 припинив виконання обовʼязків голови ОДА Олександра Скакуна.

Синєгубов до призначення два роки очолював Полтавську ОДА. В Офісі президента заявили, що він зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації і досягти хороших результатів у регіоні.

Зеленський сподівається, що він покаже «не менш помітні зміни». Синєгубов заявив, що розуміє свою відповідальність і докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.