Ще дві жінки звинуватили у насильстві актора Кріса Нота із «Сексу у великому місті»

Ще дві жінки звинуватили у сексуальному насильстві актора Кріса Нота, який зіграв роль у серіалі «Секс у великому місті».
Про це пишуть The Hollywood Reporter і The Independent.
Кантрі-співачка Ліза Джентіл розповіла, що стала жертвою Нота у 2002 році. Тоді вона працювала співачкою в одному з ресторанів Нью-Йорку і була знайома із Нотом близько 4 років. Одного дня він підвозив її додому і навʼязався в гості. Зайшовши в квартиру, Нот поліз цілуватися і чіпати Джентіл за груди. Після відмови актор пригрозив дівчині, що зруйнує її карʼєру, якщо та розповість про те, що сталося.
Другою жінкою, яка виступила проти Нота, стала дублерка Крістіни Девіс — однією з головних героїнь «Сексу у великому місті». Вона заявила, що добре памʼятає «токсичну поведінку» актора. Ще у лютому 2021 року вона написала замітку про домагання на знімальному майданчику, але без імен. Зараз вона підтвердила, що йшлося саме про Нота.
- Раніше, 16 грудня, видання The Hollywood Reporter опублікувало розповіді двох жінок — Зої та Лілі — про насильство з боку Нота у 2004 і 2015 роках. Зої заявила, що Нот її зґвалтував, а Лілі стверджувала, що актор схилив її до орального сексу. Сам Нот усі звинувачення заперечував.
- 18 грудня Daily Beast опублікував історію третьої жінки — вона розповіла, як Нот силою намагався схилити її до сексу.
- Актриси серіалу «Секс у великому місті» підтримали жінок.