Еще две женщины обвинили в насилии актера Криса Нота из «Секса в большом городе»

Еще две женщины обвинили в сексуальном насилии актера Криса Нота, который сыграл роль в сериале «Секс в большом городе».

Об этом пишут The Hollywood Reporter и The Independent.

Кантри-певица Лиза Джентил рассказала, что стала жертвой Нота в 2002 году. Тогда она работала певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка и была знакома с Нотом около 4 лет. В один из дней он подвозил ее домой и навязался в гости. Зайдя в квартиру Нот полез целоваться и трогать Джентил за грудь. После отказа актер пригрозил девушке, что разрушит ее карьеру если она расскажет о случившемся.

Второй женщиной, которая выступила против Нота, стала дублер Кристины Дэвис — одной из главных героинь «Секса в большом городе». Она заявила, что хорошо помнит «токсичное поведение» актера. Еще в феврале 2021 года она написала заметку о домогательствах на съемочной площадке, но без имен. Сейчас она подтвердила, что речь шла о Ноте.