Суд продовжив запобіжний захід усім трьом підозрюваним у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 24 лютого запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку у вигляді нічного домашнього арешту. Водночас з обвинуваченого зняли електронний браслет. Антоненко фігурує у справі загибелі журналіста Павла Шеремета.

Також суд продовжив нічний домашній арешт для ще двох обвинувачених у цій справі — Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Тобто до 24 лютого 2022 року Кузьменко, Дугарь і Антоненко повинні перебувати вдома з 23:00 до 06:00.