Суд продовжив запобіжний захід усім трьом підозрюваним у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 24 лютого запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку у вигляді нічного домашнього арешту. Водночас з обвинуваченого зняли електронний браслет. Антоненко фігурує у справі загибелі журналіста Павла Шеремета.
Також суд продовжив нічний домашній арешт для ще двох обвинувачених у цій справі — Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
Тобто до 24 лютого 2022 року Кузьменко, Дугарь і Антоненко повинні перебувати вдома з 23:00 до 06:00.
- 12 грудня 2019 року тодішній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 28 вересня 2020 року суд присяжних почав розгляд справи по суті.