Суд продлил меру пресечения всем трем подозреваемым по делу Шеремета

Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 февраля меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко в виде ночного домашнего ареста. В то же время с обвиняемого сняли электронный браслет. Антоненко фигурирует в деле о гибели журналиста Павла Шеремета.

Также суд продлил ночной домашний арест еще для еще двух обвиняемых по этому делу — Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

То есть до 24 февраля 2022 года Кузьменко, Дугарь и Антоненко должны находиться дома с 23:00 до 06:00.