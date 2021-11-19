Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения всем трем подозреваемым

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения всем трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом пишет Укринформ.

Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко продлили ночной домашний арест, а Яне Дугарь — срок действия специальных обязательств. Меры пресечения продлятся до 19 января 2022 года.

Следующее заседание по этому делу назначено на 6 декабря.