У Японії винайшли телевізор, здатний передати смак їжі

У Японії створили прототип екрана телевізора, який може імітувати харчові смаки.

Про це пише The Guardian.

Пристрій під назвою Taste the TV (TTTV) використовує «карусель» з 10 ємностей із харчовими добавками, що розпорошуються на гігієнічну плівку плоского екрана телевізора у різних комбінаціях, щоб імітувати смак конкретних страв.

«Мета полягає в тому, щоб дати людям можливість випробувати щось на зразок їжі в ресторані на іншому кінці світу, навіть залишаючись удома», — сказав винахідник, професор Університету Мейдзі в Токіо Хомеї Міяшита.

За словами професора, він витратив рік на розробку прототипу за останній рік, орієнтовна вартість телевізора у роздрібному продажі складе 100 тисяч єн ($875). Міяшита додав, що телевізор потенційно може використовуватися для програм дистанційного навчання сомельє та кухарів, а також для ігор з дегустацією.