Апарат місії DART, який відправили збивати астероїд, зробив перші фото

Космічний корабель місії DART Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), який запустили для збиття у 2022 році астероїда, надіслав свої перші світлини космосу.
Про це повідомляється на сайті NASA.
Першу світлину зробили 7 грудня на відстані близько 11 світлових секунд (3,2 млн км) від Землі. На ній можна побачити близько десятка зірок поблизу місця перетину сузірʼїв Персея, Овна й Тельця. На другій, зробленій 10 грудня, видніється розсіяне скупчення зірок Мессьє 38 в сузірʼї Візничого, що за близько 4 200 світлових років від Землі.
Зазначається, що команда навігації DART у Лабораторії реактивного руху NASA використовувала зірки на зображеннях, щоб точно визначити, як направлена камера DRACO відносно космічного корабля. Маючи в руках ці вимірювання, команда може точно переміщати космічний корабель, щоб навести DRACO на обʼєкти, які її цікавлять.
DRACO — це камера з високою роздільною здатністю, створена за зразком тепловізора на космічному кораблі NASA New Horizons, який зробив перші зображення системи Плутона та обʼєкта пояса Койпера крупним планом. У якості єдиного інструменту DART, DRACO зніматиме зображення астероїда Діморфа, а також підтримуватиме автономну систему наведення космічного корабля, щоб направити DART для «тарану» астероїда.
- 24 листопада NASA та SpaceX успішно запустили місію апарату DART, який повинен збити астероїд восени 2022 року. Учені вперше в історії перевірять спосіб захисту Землі від астероїдів контрольованим тараном.
- DART відправився до 160-метрового астероїда Діморф, який входить у подвійну систему Дідім і обертається навколо 780-метрового основного тіла. По суті, Діморф є своєрідним «Місяцнм» Дідіму. Восени 2022 року, приблизно 2 жовтня, апарат DART вагою 550 кг повинен протаранити Діморф, який перебуває на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі, і змінити його траєкторію. Таран має відбутися на швидкості приблизно 6,6 км/сек (23 760 км/год).
- Наразі Землі ніщо не загрожує, але, за даними вчених, навколо нашої планети до 40% усіх близьких астероїдів здатні «стерти в порошок» цілі мегаполіси. Існує ймовірність в 1%, що в найближчі 100 років Земля «отримає удар» від 100-метрового чи більшого астероїда. За оцінками фахівців, такі небесні тіла можуть завдати непоправної шкоди, а більші тіла — негативно вплинути на всю земну цивілізацію.