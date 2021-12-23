Кабмін погодив безвіз між Україною та Сейшельськими Островами

Кабмін схвалив проект угоди між Україною та Сейшельськими Островами про взаємне скасування візових вимог.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

Угода передбачає встановлення на взаємній та постійній основі безвізового режиму поїздок громадян України та громадян Республіки Сейшельські Острови з будь-якою метою вʼїзду і з максимальним терміном перебування до 90 днів протягом 180 днів.

Утім, МЗС поки не повідомило, коли угода набуде чинності.

Згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшельські Острови, на сьогодні громадяни України можуть вʼїжджати та перебувати на Сейшелах з туристичною метою терміном до 90 днів без необхідності оформлення візи.

Водночас громадянам Сейшельських Островів для вʼїзду в Україну необхідно оформити візу в закордонних дипломатичних установах України або візу в електронному вигляді (е-віза).