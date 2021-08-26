Україна та Маврикій домовились про безвіз

Україна та Республіка Маврикій домовились про безвізовий режим, для подорожей потрібен буде тільки закордонний паспорт. Відповідне рішення ухвалив уряд України на засіданні у четвер, 26 серпня.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Кабміну.

Також уряд уповноважив посла України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітову підписати угоду про безвіз з Маврикієм.