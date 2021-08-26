Украина и Маврикий договорились о безвизе

Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме, для путешествий потребуется только заграничный паспорт. Соответствующее решение приняло правительство Украины на заседании в четверг, 26 августа.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который посещает заседания Кабмина.

Также правительство уполномочило посла Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизе с Маврикием.