Зроблені вдома експрес-тести на ковід не дозволяють відвідувати ресторани, театри чи спортзали

Експрес-тести на COVID-19, які зроблені в домашніх умовах, не можна використовувати для відвідування громадських закладів або поїздок у громадському транспорті.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
У міністерстві зазначили, що зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання, проте такі тести не дають підставу відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину.
«Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію», — йдеться у повідомленні.
Крім того, тестування на COVID-19 в домашніх умовах може бути проведене з порушеннями, до того ж немає змоги перевірити, чиї зразки використовувались для тесту. Крім того, результати такого тесту не гарантують на 100% виявлення вірусу.
- На порталі «Дія» зʼявилася можливість згенерувати ще три типи COVID-сертифікатів. Тепер користувачі можуть згенерувати сертифікати про негативний ПЛР-тест, про одужання від коронавірусу і про вакцинацію для дітей віком від 12 років.