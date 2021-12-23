Сделанные дома экспресс-тесты на ковид не позволяют посещать рестораны, театры или спортзалы

Экспресс-тесты на COVID-19, сделанные в домашних условиях, нельзя использовать для посещения общественных заведений или поездок в общественном транспорте.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В министерстве отметили, что сейчас в продаже можно найти экспресс-тесты для домашнего использования, однако такие тесты не позволяют посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы или пользоваться межрегиональным транспортом в условиях карантина.
«Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию», — говорится в сообщении.
Кроме того, тестирование на COVID-19 в домашних условиях может быть проведено с нарушениями, к тому же нет возможности проверить, чьи образцы использовались для тестирования. Кроме того, результаты такого теста не гарантируют 100% обнаружение вируса.
- На портале «Дія» появилась возможность сгенерировать еще три типа COVID-сертификатов. Теперь пользователи могут сгенерировать сертификаты об отрицательном ПЦР-тесте, о выздоровлении от коронавируса и о вакцинации для детей в возрасте от 12 лет.