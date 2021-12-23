Експрезидента Тунісу засудили до в’язниці за підрив зовнішньої безпеки

Суд Тунісу заочно засудив колишнього президента Монсефа Марзукі до чотирьох років вʼязниці за «підрив зовнішньої безпеки держави».

Про це повідомило державне інформаційне агентство TAP.

Згідно з рішенням суду, дії Марзукі завдали збитків інтересам Тунісу, особливо на дипломатичному рівні. Зокрема, йдеться про його заклики до Франції припинити підтримку Тунісу, також він називав нинішнього президента Каїса Саїда «диктатором», «лідером державного перевороту».

У жовтні Саїд оголосив, що вилучає дипломатичний паспорт Марзукі. Після цього Туніс видав міжнародний ордер на його арешт за звинуваченням у підриві безпеки країни Північної Африки.