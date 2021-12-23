Экс-президент Туниса приговорен к тюрьме за подрыв внешней безопасности

Суд Туниса заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к четырем годам тюрьмы за «подрыв внешней безопасности государства».

Об этом сообщило государственное информационное агентство TAP.

Согласно решению суда, действия Марзуки нанесли ущерб интересам Туниса, особенно на дипломатическом уровне. В частности, речь идет о его призывах к Франции прекратить поддержку Туниса, также он называл нынешнего президента Каиса Саида «диктатором», «лидером государственного переворота».

В октябре Саид объявил, что изымает дипломатический паспорт Марзуки. Затем Тунис выдал международный ордер на его арест по обвинению в подрыве безопасности страны Северной Африки.