Вибори у Лівії не відбудуться 24 грудня. Нова дата голосування невідома

Президентські вибори у Лівії не відбудуться 24 грудня.

Про це повідомив лівійський парламент у середу, 22 грудня, ввечері, пишуть Associated Press, Reuters та низка інших ЗМІ.

Напередодні, у вівторок, центральна виборча комісія країни, яка так і не назвала остаточний список кандидатів, розпустила виборчі комісії, а також переклала відповідальність за вибори на парламент.

У листі до спікера парламенту Агіли Салеха депутат аль-Хаді аль-Сагір, голова комітету, якому було доручено стежити за виборчим процесом, сказав, що «неможливо провести вибори відповідно до графіка 24 грудня».