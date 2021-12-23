Выборы в Ливии не пройдут 24 декабря. Новая дата голосования неизвестна

Президентские выборы в Ливии не пройдут 24 декабря.
Об этом сообщил ливийский парламент в среду, 22 декабря, вечером, пишут Associated Press, Reuters и ряд других СМИ.
Накануне, во вторник, центральная избирательная комиссия страны, так и не назвавшая окончательный список кандидатов, распустила избирательные комиссии, а также перевела ответственность за выборы на парламент.
В письме к спикеру парламента Агиле Салеху депутат аль-Хади аль-Сагир, глава комитета, которому было поручено следить за избирательным процессом, сказал, что «невозможно провести выборы в соответствии с графиком 24 декабря».
В среду комиссия предложила 24 января как новую дату для первого тура президентских выборов и призвала парламент решить проблемы, приведшие к срыву голосования в пятницу. В частности, выборы спровоцировали ряд споров по законам, регулирующим волеизъявление, а также периодические столкновения между вооруженными группами.
Отметим, в октябре 2020 года в Ливии было сформировано переходное правительство, срок его полномочий истекает 24 декабря. Большое количество ливийцев уже зарегистрировалось для голосования на выборах, что, по мнению политиков всех сторон в Ливии, является признаком сильного народного стремления к голосованию.
Посол США заявил, что работа по подготовке выборов должна оставаться приоритетной.
Пока неизвестно, была назначена другая дата голосования или выборы были отменены совсем.
- Для участия в выборах президента Ливии зарегистрировано около 100 кандидатов. Среди них командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар (которого поддерживает Россия), действующий премьер-министр Абдель Хамид Дбейба и спикер парламента Иса Агила Салех.
- Также на выборах баллотируется второй сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, 49-летний Саиф аль Ислам.
- В 2015 году Саифа аль-Ислама Каддафи приговорили к смертной казни за насилие в отношении протестующих в 2011 году, когда ливийцы свергли режим Муаммара Каддафи и убили диктатора. Однако это решение суда еще оспаривается, а из тюрьмы его отпустили в 2017 году. Также Саифа аль-Ислама Каддафи разыскивает Международный уголовный суд по подозрению в преступлениях против человечности.