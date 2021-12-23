Выборы в Ливии не пройдут 24 декабря. Новая дата голосования неизвестна

Президентские выборы в Ливии не пройдут 24 декабря.

Об этом сообщил ливийский парламент в среду, 22 декабря, вечером, пишут Associated Press, Reuters и ряд других СМИ.

Накануне, во вторник, центральная избирательная комиссия страны, так и не назвавшая окончательный список кандидатов, распустила избирательные комиссии, а также перевела ответственность за выборы на парламент.

В письме к спикеру парламента Агиле Салеху депутат аль-Хади аль-Сагир, глава комитета, которому было поручено следить за избирательным процессом, сказал, что «невозможно провести выборы в соответствии с графиком 24 декабря».