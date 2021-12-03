Сыну Муаммара Каддафи разрешили принять участие в президентских выборах в Ливии

Суд Ливии постановил, что сын диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам может баллотироваться в президенты на ближайших выборах.

Об этом сообщил его адвокат, передает Reuters.

Как отмечается, окончательный список кандидатов на выборах до сих пор не опубликован из-за хаотичного процесса апелляций. Избирательная комиссия уже отстранила 25 из 98 зарегистрированных для участия в выборах президента.

Участие сына Каддафи в выборах вызывает противоречия у ливийцев, ведь многие считают неприемлемым присутствие Саифа аль-Ислама в бюллетенях после кровавой борьбы за освобождение страны от его отца.

Отдельно агентство сообщает, что рассмотрение апелляции Каддафи было отложено на несколько дней, поскольку боевики заблокировали вход в суд. К тому же, в четверг, 2 декабря, вооруженные люди штурмовали пять избирательных участков на западе Ливии и украли избирательные бюллетени. Эти инциденты могут предвещать серьезные беспорядки на президентских выборах.