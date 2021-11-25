Сына диктатора Муаммара Каддафи сняли с президентских выборов в Ливии

В Ливии сына диктатора Муаммара Каддафи сняли с президентских выборов. Его регистрацию отменили из-за судимости.

Об этом пишет The Associated Press.

Высший национальный избирательный орган обнародовал список кандидатов, которых не допустили к выборам. Среди них и 49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи. Он может оспорить это решение в суде.

Регистрацию сына Каддафи отменили из-за его судимости. В 2015 году его приговорили к смертной казни из-за насилия против протестующих в 2011 году, когда ливийцы свергли режим Муаммара Каддафи и убили диктатора. Однако с тех пор это решение суда еще оспаривается, а из тюрьмы его выпустили в 2017 году.

К тому же, Саифа аль-Ислама Каддафи разыскивает и Международный уголовный суд по подозрению в преступлениях против человечности.

Саиф аль-Ислам Каддафи до свержения ливийского лидера считался его преемником, он непосредственно участвовал в жестоком подавлении восстания против своего отца в 2011 году. Сын Каддафи считает «арабскую весну» провалом и оправдывает политику отца.

Кроме сына Каддафи, в президентских выборах принимают участие командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии генерал Хафтар (поддерживаемый Россией), действующий премьер-министр Абдель Хамид Дбейба и спикер парламента Иса Агила Салех.