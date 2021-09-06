Сына ливийского диктатора Каддафи выпустили из тюрьмы. СМИ сообщают о его отъезде в Турцию

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Саади освобожден из тюрьмы в столице страны — Триполи.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным издания, такой шаг был предпринят в соответствии с рекомендацией генерального прокурора Ливии. Официальной информации о местонахождении 47-летнего мужчины пока нет.

При этом местные СМИ сообщают, что Саади Каддафи уже вылетел в Турцию. Ввласти в Триполи разрешили вылет в Турцию из Международного аэропорта Митига после вынесения оправдательного приговора сыну бывшего ливийского лидера.

DW отмечает, что Саади Каддафи бежал в Нигер после восстания осенью 2011 года, в результате которого его отец был свергнут и убит. Позднее, в 2014 году, молодого человека экстрадировали в Ливию. Бывшего профессионального футболиста содержали в тюрьме Триполи. Его обвиняли в преступлениях против демонстрантов в 2011 году и убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Райани. В апреле 2018 года апелляционный суд оправдал Каддафи-младшего по обвинению в убийстве аль-Райяни.