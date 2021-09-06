Сина лівійського диктатора Каддафі випустили з вʼязниці. ЗМІ кажуть, що він полетів до Туреччини

Син колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі Сааді звільнений з вʼязниці у столиці країни — Триполі.

Про це пише Deutsche Welle.

За даними видання, такий крок був зроблений відповідно до рекомендації генерального прокурора Лівії. Офіційної інформації про місцеперебування 47-річного чоловіка поки немає.

При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що Сааді Каддафі вже вилетів до Туреччини. Влада у Триполі дозволила виліт літака до Туреччини з Міжнародного аеропорту Мітіга після винесення виправдувального вироку синові колишнього лівійського лідера.

DW зазначає, що Сааді Каддафі втік до Нігеру після повстання восени 2011 року, унаслідок якого його батько був повалений і убитий. Пізніше, у 2014 році, молодика екстрадували до Лівії. Колишній професійний футболіст перебував у вʼязниці Триполі. Його звинувачували у злочинах проти демонстрантів у 2011 році та вбивстві у 2005 році лівійського футбольного тренера Башира аль Раяні. У квітні 2018 року апеляційний суд виправдав Каддафі-молодшого за звинуваченням у вбивстві аль Раяні.