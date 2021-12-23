СБУ оголосила підозру ватажку «ПВК Вагнера» — він командував бойовиками проти сил АТО під Дебальцевим

Служба безпеки України заочно оголосила підозру керівнику російської «Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, громадянин Росії, який очолив компанію для проведення прихованих військових операцій РФ, із липня 2014-го до березня 2015 року перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, де командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків, які спільно з підрозділами регулярних російських військ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.

Слідчі встановили, що найманець діяв за змовою із високопосадовцями Збройних сил РФ та під їхнім контролем, а на Донбасі підпорядковувався колишньому командувачу 2-го армійського корпусу РФ.