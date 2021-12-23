СБУ объявила подозрение главарю «ЧВК Вагнера» — он командовал боевиками против сил АТО под Дебальцево

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю российской «Частной военной компании Вагнера».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, гражданин России, возглавивший компанию для проведения скрытых военных операций РФ, с июля 2014 по март 2015 года находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где командовал подчиненными ему подразделениями боевиков, которые вместе с подразделениями регулярных российских войск и незаконными вооруженными формированиями вели боевые действия против Вооруженных сил Украины.

Следователи установили, что наемник действовал по сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем, а на Донбассе подчинялся бывшему командующему 2-го армейского корпуса РФ.