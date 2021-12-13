Евросоюз ввел санкции против членов ЧВК «Вагнера»

Отметим, что Харитонов и Щербаков были среди 32 задержанных в июле 2020 года в Беларуси «вагнеровцев».

В частности, за участие в войне на Донбассе под санкции попали трое россиян: главарь группировки, бывший спецназовец Дмитрий Уткин, Денис Харитонов, Сергей Щербаков.

Как отмечается, санкции ввели за деятельность «вагнеровцев» в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике.

Европейский Союз ввел санкции против «Частной военной компании Вагнера» и связанных с ней боевиков.

Также в санкционный список Евросоюз включил россиянина Сергея Кузнецова — за участие в боевых действиях в Ливии, ветерана Афганистана, экс-командира спецотряда быстрого реагирования, полковника полиции в отставке Андрея Трошева и командира роты охраны завода «Газовая компания «Хайян» Андрея Богатова — за участие в войне в Сирии.

Кроме того, за разведку и добычу ресурсов (нефть, газ) ЕС ввел санкции против российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Плюс».

Трое боевиков также включены в санкционный список нарушителей прав человека за пытки и убийства людей — главарь Дмитрий Уткин, бывший сотрудник ставропольской полиции Станислав Дичко и советник президента ЦАР Валерий Захаров.