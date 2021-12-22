МВС: Водій «слуги» Галушка, який ображав поліцейських, на рік позбавлений права керувати автомобілем

Водія нардепа Миколи Галушка («Слуга народу»), який кидався з нецензурною лайкою на патрульних поліцейських після того, як вони зупинили його автомобіль, позбавили права кермувати машиною на рік.

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Рішенням Печерського районного суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10 200 гривень», — написав міністр. За його словами, водія притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування.

Монастирський нагадав, що у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроєкт № 5050-1, який пропонує запровадити штраф від 850 до 1 700 гривень за образу поліцейського. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроєкт і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їхні дії захищає Закон», — додав міністр.

У середу ЗМІ опублікували відео, на якому нардеп від «Слуги народу» Микола Галушко кидався з нецензурною лайкою на патрульних поліцейських після того, як вони зупинили його автомобіль.

Інцидент стався 18 грудня 2020 року о 4-й ранку в центрі Києва. Автомобіль депутата, за кермом якого сидів його водій, перетнув дві смуги, чим порушив правила руху. Саме через це поліцейські зупинили авто.

Самого Галушка в автомобілі не було, він приїхав «рятувати» свого водія. Поліцейським він доводив, що вони не мали права зупиняти й «обшукувати машину депутата», а також називав їх «дебілами».

Виходячи з відеозапису, поліцейські поводилися коректно і заявляли, що не оглядали його автомобіль. Вони наголосили, що автомобіль не має дипломатичного імунітету.