МВД: Водитель «слуги» Галушко, оскорблявшего полицейских, на год лишен права управлять автомобилем

Водитель нардепа Николая Галушко («Слуга народа»), бросавшегося с нецензурной бранью на патрульных полицейских после того, как они остановили его автомобиль, лишен права управлять машиной на год.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Решением Печерского районного суда Киева он лишен права управления на 1 год и заплатил штраф 10 200 гривен», — написал министр. По его словам, водителя привлекли к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование.

Монастырский напомнил, что в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, предлагающий ввести штраф от 850 до 1 700 гривен за оскорбление полицейского. «Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищают Закон», — добавил министр.

В среду СМИ опубликовали видео, на котором нардеп от «Слуги народа» Николай Галушко бросался с нецензурной бранью на патрульных полицейских после того, как они остановили его автомобиль.

Инцидент произошел 18 декабря 2020 года в 4 утра в центре Киева. Автомобиль депутата, за рулем которого сидел водитель, пересек две полосы, чем нарушил правила движения. Именно поэтому полицейские остановили авто.

Самого Галушко в автомобиле не было, он приехал «спасать» своего водителя. Полицейским он доказывал, что они не имели права останавливать и обыскивать машину депутата, а также называл их «дебилами».

Исходя из видеозаписи, полицейские вели себя корректно и заявляли, что не осматривали его автомобиль. Они подчеркнули, что у автомобиля нет дипломатического иммунитета.