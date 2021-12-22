Журналісти-розслідувачі знайшли в «експремʼєра ДНР» Бородая незадекларовані апартаменти у Дубаї

Команда розслідувачів російського опозиціонера Олексія Навального зʼясувала, що колишній «премʼєр-міністр ДНР», а нині депутат Держдуми РФ від «Единой России» Олександр Бородай володіє незадекларованими апартаментами в Дубаї.

Розслідування опубліковано на YouTube-каналі Навального.

Розслідувачі перевірили базу даних власників нерухомості в Дубаї й зʼясували, що Бородаю належить 104-метрова квартира у житловому комплексі Grandeur Residences. Він розташований на штучному острові Палм-Джумейра у формі пальми.

Бородай придбав це житло у 2015 році — через рік після того, як пішов з посади «премʼєр-міністра» самопроголошеної «Донецької народної республіки». За оцінкою команди Навального, вартість апартаментів становить €450 тисяч.