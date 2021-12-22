Журналісти-розслідувачі знайшли в «експремʼєра ДНР» Бородая незадекларовані апартаменти у Дубаї

Команда розслідувачів російського опозиціонера Олексія Навального зʼясувала, що колишній «премʼєр-міністр ДНР», а нині депутат Держдуми РФ від «Единой России» Олександр Бородай володіє незадекларованими апартаментами в Дубаї.
Розслідування опубліковано на YouTube-каналі Навального.
Розслідувачі перевірили базу даних власників нерухомості в Дубаї й зʼясували, що Бородаю належить 104-метрова квартира у житловому комплексі Grandeur Residences. Він розташований на штучному острові Палм-Джумейра у формі пальми.
Бородай придбав це житло у 2015 році — через рік після того, як пішов з посади «премʼєр-міністра» самопроголошеної «Донецької народної республіки». За оцінкою команди Навального, вартість апартаментів становить €450 тисяч.
- У травні стало відомо, що Бородай балотується в Державну думу Російської Федерації від президентської партії «Единая Россия». Він обирався від Ростовської області. У його біографії зазначалося, що він обіймає посаду заступника гендиректора з розвитку в ТОВ «Царьград». Також зазначено, що він є головою правління «Союза добровольцев Донбасса», в який входять російські бойовики.
- Бородай у травні 2014 року став першим «премʼєр-міністром» терористичного угруповання «ДНР». З 8 серпня 2014 до 20 жовтня 2014 обіймав посаду «радника та заступника Ради міністрів ДНР» і її «очільника» Олександра Захарченка.