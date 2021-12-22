Журналисты-расследователи нашли у «экс-премьера ДНР» Бородая незадекларированные апартаменты в Дубае

Команда расследователей российского оппозиционера Алексея Навального выяснила, что бывший «премьер-министр ДНР», а ныне депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Бородай владеет незадекларированными апартаментами в Дубае.
Расследование опубликовано на YouTube-канале Навального.
Расследователи проверили базу данных владельцев недвижимости в Дубае и выяснили, что Бородаю принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences. Он расположен на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы.
Бородай приобрел это жилье в 2015 году — через год после ухода с должности «премьер-министра» самопровозглашенной «Донецкой народной республики». По оценке команды Навального стоимость апартаментов составляет €450 тысяч.
- В мае стало известно, что Бородай баллотируется в Государственную думу Российской Федерации от президентской партии «Единая Россия». Он избирался от Ростовской области. В его биографии отмечалось, что он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО «Царьград». Также отмечалось, что он является председателем правления «Союза добровольцев Донбасса», в который входят российские боевики.
- Бородай в мае 2014 стал первым «премьер-министром» террористической группировки «ДНР». Позже, с августа 2014 по октябрь 2014 года занимал должность «советника и заместителя Совета министров ДНР» и его «руководителя» Александра Захарченко.