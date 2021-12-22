Журналисты-расследователи нашли у «экс-премьера ДНР» Бородая незадекларированные апартаменты в Дубае

Команда расследователей российского оппозиционера Алексея Навального выяснила, что бывший «премьер-министр ДНР», а ныне депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Бородай владеет незадекларированными апартаментами в Дубае.

Расследование опубликовано на YouTube-канале Навального.

Расследователи проверили базу данных владельцев недвижимости в Дубае и выяснили, что Бородаю принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences. Он расположен на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы.

Бородай приобрел это жилье в 2015 году — через год после ухода с должности «премьер-министра» самопровозглашенной «Донецкой народной республики». По оценке команды Навального стоимость апартаментов составляет €450 тысяч.