Бывший главарь «ДНР» Бородай стал кандидатом в депутаты от партии Путина

Экс-главарь террористов «ДНР» Александр Бородай баллотируется в Государственную думу Российской Федерации от президентской партии «Единая Россия».

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Также он показал скриншот с сайта «Единой России».

Бородай намерен избираться от Ростовской области. В его биографии указано, что сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО «Царьград». Также указано, что он является председателем правления «Союза добровольцев Донбасса», в который входят российские боевики.

Для Бородая избрание в Государственную думу будет не только публичной легитимизацией его политического статуса. Фактически он станет представителем боевиков «ДНР» в российском парламенте.