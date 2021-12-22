Зеленський дозволив виступати з офіційними заявами про зовнішню політику України тільки президенту, премʼєру та МЗС

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який, зокрема, обмежує право представників влади виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України.

Про це йдеться у відповідному документі.

«Встановити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати тільки президент України, премʼєр-міністр України та міністр закордонних справ України», — йдеться в указі.

Державні органи під час зовнішніх звʼязків мають погоджувати із Міністерством закордонних справ підготовку візитів своїх керівників і візитів іноземних офіційних делегацій в Україну, а також офіційні заяви, коментарі щодо державної політики у сфері зовнішніх відносин, ініціативи міжнародного характеру.

«Виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами проводяться виключно в межах їхньої компетенції за відповідними дорученнями президента України, премʼєр-міністра України або міністра закордонних справ України», — уточнюється в документі.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ має надавати офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечувати координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органам щодо відповідних питань.