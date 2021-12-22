Зеленский разрешил выступать с официальными заявлениями о внешней политике Украины только президенту, премьеру и МИДу

Президент Владимир Зеленский подписал указ, в частности, ограничивающий право представителей власти выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе.

«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — говорится в указе.

Государственные органы во время внешних связей должны согласовывать с Министерством иностранных дел подготовку визитов своих руководителей и визитов иностранных делегаций в Украину, а также официальные заявления, комментарии по государственной политике в сфере внешних отношений, инициативах международного характера.

«Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами проводятся исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента Украины, премьер-министра Украины или министра иностранных дел Украины», — уточняется в документе.

В свою очередь Министерство иностранных дел должно предоставлять официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, обеспечивать координацию деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, вести общий надзор за исполнением международных договоров Украины.