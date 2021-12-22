У Туреччині дозволили використовувати власну вакцину проти коронавірусу Turkovac

У Туреччині дозволили використовувати інактивовану вакцину проти коронавірусу Turkovac, серійне виробництво якої вже налагоджено у країні.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Міністр охорони здоровʼя Фахреддін Коджу оголосив, що масове застосування вакцини розпочнеться наступного тижня. Він додав, що Туреччина стала девʼятою країною, яка створила власну вакцину від COVID-19.
Anadolu зазначає, що від початку роботи над Turkovac президент Реджеп Ердоган заявляв, що країна поділиться вакциною з усіма охочими.
- 25 листопада Міністерство охорони здоровʼя Туреччини подало заявку на схвалення Turkovac. Тоді завершилися перша та друга фази клінічних випробувань. Третя фаза наближається до завершення. Всесвітня організація охорони здоровʼя цю вакцину ще не схвалила.
- Згідно з даними Our World in Data, у Туреччині станом на 22 грудня повністю вакциновані 51,2 мільйона людей з 84,3 мільйона населення. У країні вже масово роблять третє щеплення.