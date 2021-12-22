В Турции разрешили использовать собственную вакцину против коронавируса Turkovac

В Турции разрешили использовать инактивированную вакцину против коронавируса Turkovac, серийное производство которой уже налажено в стране.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Министр здравоохранения Фахреддин Коджу объявил, что массовое применение вакцины начнется на следующей неделе. Он добавил, что Турция стала девятой страной, создавшей собственную вакцину от COVID-19.

Anadolu отмечает, что еще с начала работы над Turkovac президент Реджеп Эрдоган заявлял, что страна поделится вакциной со всеми желающими.