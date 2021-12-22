Перша леді Франції подала до суду через поширення конспірологічної теорії про те, що вона нібито народилась чоловіком

Перша леді Франції Бріжит Макрон подала до суду через поширення у соцмережах конспірологічної теорії. Прихильники цієї теорії стверджують, що Бріжит Макрон насправді народилася чоловіком і є трансгендером.

Про це пише BBC.

Теорія почала поширюватися у соцмережах після того, як на одному ультраправому сайті у Франції у вересні вперше про неї написали. Автори стверджували, що насправді Бріжит Макрон народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

Після цього у мережі з’явилися десятки тисяч згадок цього імені, а сама теорія активно поширювалася користувачами соцмереж. Найчастіше її поширюють акаунти, які виступають проти президента Франції Еманнюеля Макрона, а також ультраправі і антивакцинаторські групи.

Експерти пов’язують поширення цієї теорії з тим, що у квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори, а тому така конспірологія може бути частиною боротьби проти Макрона.

Бріжит Макрон і Емманюель Макрон побралися у 2007 році. Бріжит була його шкільною вчителькою на початку 1990-х років, а їхня різниця у віці становить понад 20 років. Своїх дітей подружжя не має, однак у Бріжит є троє дітей від попереднього шлюбу та семеро внуків.